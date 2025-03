Veerman goudhaantje bij FC Volendam met zuivere hattrick: "Vliegen er bijna allemaal in"

Linksom of rechtsom lijkt er op dit moment geen maat te staan op FC Volendam. De trotse koploper van de eerste divisie boekte tegen Telstar alweer de vijfde zege op rij. "Dat we op dit moment met vertrouwen spelen lijkt me duidelijk", aldus de jubelende spits, die constateert dat de Oranjehemden weinig kansen nodig hebben voor doelpunten: "Bijna alle kansen gaan raak, dat is een prettig gegeven."

Sterk na rust

De thuisploeg kwam als een komeet uit de kleedkamer. Nadat de druk op de ploeg uit Velsen-Zuid al werd opgevoerd scoorde Veerman twee keer in twee minuten: "Telstar wilde daarna nog wel, maar onze verdediging staat ook gewoon goed." Ook trainer Rick Kruys was uiteraard in zijn nopjes met de winst in de vissersderby: "We moesten een tandje bij schakelen in de tweede helft. Als je zo'n aanval hebt, is dat heerlijk als coach."

