AFCA supportersclub en F-Side organiseren feest voor 125 jaar Ajax op de Dam

''Het is bijna feest! Op dinsdag 18 maart a.s. is het 125 jaar geleden dat ons aller Ajax werd opgericht. Dit historische moment vond plaats aan het begin van de Kalverstraat, vlak bij de Dam', schrijft de F-Side in een bericht op X.

De club werd op 18 maart 1900 opgericht in de Kalverstraat en de locatie is volgens de initiatiefnemers een logische keus. "Dit is dan ook de juiste plek om het 125-jarig jubileum van onze club te vieren. Op de Dam, in het hart van onze stad Amsterdam, proosten we samen op dit bijzondere moment."