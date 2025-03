Bewoners Nieuw-West krijgen binnenkort gft-kliko in de tuin

De kliko wordt later dit jaar bezorgd. De gemeente benadrukt dat deze niet zomaar geweigerd kan worden: "Deze rolcontainer hoort bij uw huis", valt te lezen in de brief. De gemeente gaat ook binnenkort de straat op om gft-bakjes voor in de keuken uit te delen.

Mislukte pogingen

Het scheiden van gft-afval gebeurt in Amsterdam veel minder dan in de rest van Nederland. Verschillende pogingen van de gemeente leverden niets op of hielden geen stand, onder meer omdat er vaak ander afval tussen kwam. Daardoor wordt de compost die van gft gemaakt wordt, minder bruikbaar.

De gemeente is wijk voor wijk bezig met een inhaalslag en het is de bedoeling dat in heel de stad gft wordt ingezameld. In onder andere Oost en Zuidoost gebeurt dit al.