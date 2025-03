Lees terug: FC Volendam dendert door met overwinning op Telstar en Jong AZ helpt met zege op ADO

11 maart 2025, 22.30 uur

Tallon Griekspoor (28) staat voor het eerst in zijn carrière in de kwartfinales van Indian Wells. De nummer 1 van Nederland versloeg de Japanse qualifier Yosuke Watanuki (26) in twee sets: 7-6 (4) 6-1. Griekspoor speelt tegen de winnaar van de partij tussen de Deen Holger Rune en de Griek Stefanos Tsitsipas om een plek bij de laatste vier op de hardcourtbanen in het Amerikaanse Californië.

De zege van Griekspoor op Watanuki betekende één van de belangrijkste overwinningen in zijn loopbaan. Op de grandslamtoernooien kwam de Noord-Hollander nooit verder dan de derde ronde. Het toernooi van Indian Wells wordt ook wel aangeduid als 'het vijfde grandslamtoernooi' en behoort tot de ATP-1000-toernooien. De beste prestatie van Griekspoor in deze categorie was een vierde ronde vorig jaar in Madrid. De huidige nummer 43 van de wereldranglijst zal komende maandag in ieder geval weer bij de beste veertig horen.