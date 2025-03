🔴 FC Volendam verslaat Telstar ruim en Jong AZ helpt een handje met zege op ADO

29 minuten geleden

FC Volendam wint deze editie van de vissersderby uiteindelijk ruim met 3-0 tegen Telstar. Henk Veerman is de grote man met drie treffers. Door de zege heeft Volendam de koppositie in de eerste divisie nog steviger in handen met 64 punten.

FC Volendam speelt komende zaterdag de thuiswedstrijd tegen concurrent SC Cambuur. Het onderlinge verschil is opgelopen tot negen punten. Telstar ontvangt komende vrijdag Roda JC. Beide duels zijn uiteraard te volgen via de site en in de app.