Taboe doorbreken: Emma praat juist openhartig over haar eetstoornis

Clowneske boel

Hoewel ze nog midden in het herstelproces zit, komt ook dit taboe-onderwerp uitgebreid aan bod in haar video's. Natuurlijk in Emma’s geheel eigen stijl. "Jullie vragen je af waar ik was? Nou, dan was ik waarschijnlijk frikandellen aan het bakken. Ik heb namelijk een eetstoornis", zegt ze in een van haar video's.

Die flinke dosis zelfspot is haar manier om alles wat dragelijker te maken. "Maar ik denk ook dat mensen zichzelf veel te serieus nemen. Wat ik heb meegemaakt, is wel serieus, maar je kan er soms maar beter om lachen. Ik vind het leven één grote clowneske boel. En dit alles heeft me wel gevormd."