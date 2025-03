Woning in Noord dicht na vondst vuurwapen en harddrugs

Het gaat om een woning aan de IJdoornlaan in Noord. De politie trof daar, op 16 januari, onder andere een revolver aan, 231 gram heroïne, meerdere boterhamzakjes met 'vermoedelijk' cocaïne en ruim twintigduizend euro aan cash.

Uit het onderzoek blijkt dat de woning werd bewoond. Er staan in ieder geval drie mensen ingeschreven en in de woning staan meubels en persoonlijke spullen. In het sluitingsbevel valt ook te lezen dat de bewoners bekend waren bij het stadsdeel en dat er 'veel is ingezet' om in ieder geval een bewoner op het rechte pad te krijgen. Maar dat is niet gelukt.

"De aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs in een woning maakt een inbreuk op de openbare orde, onder andere vanwege het gevaar van ripdeals. Met de sluiting van bovengenoemde woning wil ik naar buiten laten zien dat er geen drugs meer wordt verhandeld, gedistribueerd dan wel bewerkt vanuit de woning", aldus burgemeester Halsema.