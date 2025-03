Naast 4 miljoen euro aan boetes loopt Amsterdam ook 10 miljoen euro parkeergeld van toeristen mis

Amsterdam voerde juist een nieuw systeem in om te voorkomen dat het parkeergeld misloopt: met veertien landen sprak het af om gegevens uit te wisselen zodat eigenaren van buitenlandse kentekens een parkeerboete op de mat konden krijgen. Voorheen konden buitenlandse auto's alleen door parkeercontroleurs ter plaatse worden beboet, met een bon op de voorruit.

Volgens de gemeente werkt dat verdrag ook goed. Dat komt omdat er meer bonnen gestuurd konden worden dan ze vroeger op de voorruit konden plakken: daarmee is het binnengekomen parkeergeld van toeristen per saldo in 2024 (2,9 miljoen euro) veel hoger dan in 2023 (0,4 miljoen euro).

Maar dat neemt niet weg dat er nog steeds vele toeristen niet betalen en wegkomen met hun boete. Vorig jaar kaartte AT5 dit probleem al aan. De gemeente zei destijds dat het in het buitenland geen rechtsmiddelen heeft om niet-betalers tot betaling te dwingen. ‘’We kunnen alleen een wielklem zetten, maar dat doen we pas na vijf onbetaalde boetes", zei een woordvoerder toen. Voor landen die niet in het verdrag zitten, zijn dat er twee.

Wielklem

Bovendien konden wielklemmen als drukmiddel in de eerste paar maanden van 2024 niet worden uitgedeeld aan auto's uit landen waarmee Amsterdam die nieuwe afspraken had gemaakt. Juist omdat er toen werd overgeschakeld op het nieuwe systeem en de gemeente niet onterecht wilde klemmen.

Nu dat wel weer kan, worden ze toch maar weinig geplaatst: van de 6803 klemverzoeken vorig jaar lukte het de gemeente om er 278 te zetten. Reden: de auto was al weg of er was te weinig capaciteit bij de gemeente, die maar rondrijdt met twee 'klemauto's'.

De gemeente zegt dat er in de loop van dit jaar een extra klemauto bijkomt en verruimt ook de 'klemtijden' naar de avonden en de weekenden. Halverwege het jaar moet er zelfs 24/7 zo'n auto door de stad gaan rijden.