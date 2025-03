Ierse pubs zien tekort aan Guinness vlak voor St. Patrick's Day: "We zijn nu dagen aan het bellen"

Mick Sweeney, barman van Mulligan’s aan de Amstel, merkt ook dat het publiek in Ierse pubs aan het veranderen is. "We zien echt dat er groepen jongeren binnenkomen, een glas bestellen en Split the G doen en zichzelf opnemen voor Tiktok en Instagram."

Alternatieven

Een St. Patrick's Day zonder stout zal ook in Mulligan's niet gebeuren, want er zijn alternatieven besteld. "We hebben een combinatie van Guinness, Murphy's en we hebben ook een eigen stout nu zelf gebrouwen met Two Chefs, dus dan hebben we in ieder geval iets", aldus eigenaar Brian Krijger.

En dus zijn ze niet bang dat St. Patrick's Day aanstaande maandag zal mislukken zijn. Al zijn niet alle pubbezoekers gelijkgestemd. "Ik denk dat het net zo leuk zal worden, het wordt gezellig, dus we gaan het proberen." Maar een andere pubbezoeker twijfelt daaraan: "Zonder Guinness is het eigenlijk geen St. Patricks day. Het is dan gewoon een normale dag."