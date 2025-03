Aangereden activist doet aangifte tegen PVV-Statenlid Van Tiggelen, XR eist excuses

Van Tiggelen ziet geen reden om excuses aan te bieden. "Maar wij eisen dat hij dat wel doet", aldus Ten Brink. "Hij geeft zelf toe dat hij iemand geraakt heeft. Je mag het met ons oneens zijn. Maar als je dit gedrag normaal vindt, gaat er iets niet goed."

De klimaatbetogers voeren met grote regelmaat actie bij het Provinciehuis in Haarlem. De provincie steekt daar geen stokje voor, meldt de woordvoerder van de commissaris van de Koning. "De rol van de provincie bij het al dan niet beëindigen van de actie is beperkt. Dat is aan de politie."

Klimaatontkenner

Statenlid Van Tiggelen was niet bereikbaar voor commentaar. De Zandvoorter ontkent steevast dat er een klimaatprobleem is. Hij zou ook bij zijn woning zijn lastiggevallen door demonstranten. "Dat zijn geen mensen van XR, dit is shamen en blamen naar ons. Ik betreur het wel enorm dat er nog altijd politici zijn die beweren dat er geen klimaatcrisis is. Dat is echt schadelijk", zegt Laura ten Brink tot besluit.