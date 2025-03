20.000 euro aan schade bij huis van ouder echtpaar door afgestoken vuurwerk

In de nacht van 31 december op 1 januari, rond 01.00 uur, werd zwaar vuurwerk afgestoken bij een woning aan de Bilderdijkstraat in Heerhugowaard. Het explosieve materiaal kwam door het raam van het huis naar binnen, waarna brand ontstond op de begane grond.

Veel camerabeelden

De afgelopen weken heeft de politie uitgebreid camerabeelden verzameld in de straat en wijk. Deze week zijn de beelden gedeeld in Bureau NH. Hoewel de daadwerkelijke inslag bij de woning niet zichtbaar is, laten de beelden wel de handelingen ervoor en erna zien.

Op het moment van de brand lag een ouder echtpaar rustig te slapen. Ze werden door buren gealarmeerd dat er brand was op de begane grond. Gelukkig raakten ze niet gewond, maar de schrik zat er goed in.

Op de beelden is te zien hoe de verdachte kort na het afsteken van vuurwerk in een bestelbus stapt, vermoedelijk een Ford Transit. Hij rijdt met hoge snelheid weg, zelfs tegen de rijrichting in. Een dag later duikt het voertuig opnieuw op in de buurt; de camera’s registreren hoe het busje rondrijdt.

Flinke kostenpost

Ook is enorme financiële schade veroorzaakt. De herstelkosten worden geschat op zo’n 20 duizend euro, omdat onder andere het raam en meubels moesten worden vervangen en de muren opnieuw zijn gewit.

De politie hoopt op meer informatie over het incident, met name over het bestelbusje, mogelijk een Ford Transit. Weet jij meer? Je kunt je getuigenverklaring afleggen bij de politie. Dit kan ook anoniem of via het Team Nationale Inlichtingen (TNI) op 088 – 661 77 34.