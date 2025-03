Fatbikedieven op schoolplein Hoorn gaan ervandoor met dure exemplaren

Met de toenemende populariteit van fatbikes stijgt ook het aantal diefstallen. De politie merkt op dat deze fietsen steeds vaker het doelwit zijn van criminelen.

In Hoorn zijn twee fatbikedieven vastgelegd op camerabeelden. Op vrijdag 20 december, rond 11.00 uur, slaan ze toe op het schoolplein. Eén van hen knipt met een tang het dikke slot van een fatbike door, terwijl de ander op de uitkijk staat op zijn eigen fatbike. Zodra het slot is verwijderd, rijden ze weg.

Slijptol

Ze komen aan op één fatbike. Eén van hen heeft een rugzak op. Dat is niet voor niets, want daar zit een slijptol in. “Dat laat al zien dat hier goed van tevoren over nagedacht is”, meldt een woordvoerder van de politie in Bureau NH.