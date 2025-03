Honderden omwonenden Schiphol doen vandaag aangifte

In de aangiften staat onder meer hoe vaak, waarom en hoe omwonenden last hebben van vliegtuigen die 's nachts overvliegen. "De aangiften zijn allemaal heel ingrijpend", zegt Ficq. "Schiphol beheerst het leven van sommige gezinnen die daar wonen." Vandaag gaat ze namens de bewoners aangifte doen bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam.

Volgens de advocate is er sprake van mishandeling, omdat omwonenden door de nachtelijke vluchten structureel hinder ondervinden. Michiel van Parreeren uit Burgerveen is een van hen. "Het is heel vervelend om 's nachts wakker te worden en om wakker gehouden te worden is nog een stapje erger. Daar word je boos van en wanhopig van", zei hij eerder in gesprek met NH.

Schiphol werkt aan goede leefomgeving

Een woordvoerder van Schiphol laat weten dat de aangifte de luchthaven "raakt". "Een goede leefomgeving rond de luchthaven vinden we heel belangrijk en daar werken we hard aan", zegt een woordvoerder. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft inhoudelijk nog niet gereageerd en zegt de aangifte af te wachten.

Volgens Schiphol worden er al langere tijd maatregelen genomen om geluidsoverlast te verminderen. Ook worden luchtvaartmaatschappijen "financieel sterk aangemoedigd" om stillere toestellen te gebruiken.

Het Openbaar Ministerie maakt later bekend of er een strafrechtelijk onderzoek en eventueel een rechtszaak volgt. Advocaat Ficq ziet het positief tegemoet en hoopt op vervolging. "De nacht is van jou, behoort van jou te zijn en mag niet worden afgepakt door derden."