Weidevogels in de knel: broedgebieden verdwijnen in Noord-Holland

In dit gebied gebruiken boeren minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen en maaien ze later in het seizoen. Dit zorgt voor een rijker bodemleven en meer voedsel voor de vogels. "De samenwerking tussen de gemeente, natuurbeschermers en boeren is hier essentieel", benadrukt Vrolijk.

Oplossing

Vrolijk stelt dat het noodzakelijk is om de bestaande weidevogelgebieden zo veel mogelijk te beschermen om verdere versnippering te voorkomen.

"In Noord-Holland zien we ook veel 'grasfalt', weilanden die er groen uitzien, maar weinig biodiversiteit bevatten", legt hij uit. "Meer kruidenrijk grasland zou de weidevogels helpen, omdat het een rijkere voedselbron en een betere leefomgeving biedt."

Daarnaast pleit Vrolijk voor een extensievere vorm van landbouw in heel Noord-Holland, waarbij boeren meer rekening houden met de natuur. "Dat betekent onder andere later maaien en minder intensieve bemesting, zodat er meer voedsel en broedplaatsen beschikbaar blijven voor de weidevogels."