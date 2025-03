Koningsnacht-feest in centrum Hoorn gaat niet door, onzekerheid over Koningsdag

Het wegvallen van Koningsnacht op het plein zou een enorme aderlating zijn voor met name de jeugd. Het evenement is een begrip geworden in de stad en vormt een opwarmer voor Koningsdag. Woelders baalt van de situatie, maar snapt dat er onvoldoende capaciteit is. "Ik kan moeilijk een blik agenten opentrekken."

Ook Koningsdag vindt in een afgeslankte vorm plaats op het plein. Dit jaar staat er geen groot podium, maar komt er een podiumwagen. "We proberen zoveel mogelijk in de kosten te snijden, om er toch een leuk evenement van te maken." Collega Wiese vult hem aan: "En er komen artiesten optreden, daar zijn we druk mee bezig."

Subsidieaanvraag

De horecaondernemers zijn in overleg met de gemeente, omdat ze vinden dat die ook zou moeten bijdragen aan de kosten voor handhaving van de openbare orde. Om de gestegen kosten het hoofd te kunnen bieden, hebben de horecaondernemers bij de gemeente een subsidieaanvraag ingediend. Een gemeentewoordvoerder laat aan NH weten dat deze aanvraag nog loopt.

Mocht die subsidie uitblijven is er volgens Woelders een kans dat Koningsdag op het plein ook niet doorgaat. Toch ziet Wiese het rooskleurig in: "De gesprekken met de gemeente gaan de goede kant op."