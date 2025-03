Man die ex-vrouw onder de douche neerstak krijgt 7 jaar cel

Het gebeurde in de zomer van 2023 in de Tjalkstraat in Noord, in de woning van de vrouw. Ahmad R. moest die dag voor de rechter verschijnen vanwege een andere zaak. Nadat zijn zoon hem berichten had gestuurd met de teksten 'veel plezier in de gevangenis' en 'zorg dat je geen homo wordt', was R. naar de woning van het gezin gegaan.

Douche

R., die op dat moment dronken was, kon binnenkomen nadat hij van iemand de sleutel van de woning wist te ontfutselen. Eenmaal binnen ging hij direct naar de badkamer, waar zijn ex-vrouw op dat moment stond te douchen. De vrouw werd meerdere keren gestoken.

De zoon (inmiddels 22) en dochter (20) waren thuis en hoorden geschreeuw. Ze snelden naar de badkamer en wisten hun vader uiteindelijk tegen te houden. Vier minuten na binnenkomst vertrok hij weer uit de woning. De moeder bleef gewond achter.

De advocaat van de verdachte stelt dat het incident heel anders verliep. Volgens de verdediging zou niet hij, maar zijn dochter een mes in handen hebben gehad. Verder zou zijn zoon hem hebben geslagen, en zijn ex-vrouw hem in zijn ballen hebben geknepen. R. zou vervolgens uit zelfverdediging hebben gehandeld. De rechtbank gaat niet in dat verhaal mee.

Geen moordpoging

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een celstraf voor poging tot moord, maar volgens de rechter is niet bewezen dat de man van plan was zijn ex-vrouw om het leven te brengen. "Hij wilde naar de woning gaan om zijn ex-vrouw een paar klappen te geven, omdat de kinderen geen respect hebben voor hem. Dit plan lijkt bij verdachte te zijn opgekomen onder invloed van alcohol en gevoelens van boosheid. De rechtbank ziet geen moment van kalm beraad in het handelen van verdachte."

De verdachte krijgt naast zijn celstraf een gedragbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd. Ook heeft hij een contactverbod voor zijn ex-partner en kinderen en moet hij hen een schadevergoeding betalen.