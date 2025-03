De otter maakt Noord-Holland zijn thuis, en dat is iets om blij mee te zijn

Dat de otter werd gespot in Alkmaar, zegt veel over de expansiedrang van het diertje. De otter is bezig aan een opmars in de provincie. "In Graft-De Rijp heb ik sporen gevonden", vertelt Baars. "En we weten dat er bij Edam-Volendam ook otters zitten, daar zijn er een paar doodgereden. In het Naardermeer zijn een paar jongen geboren." In de provincies Friesland en Flevoland zijn ook grote otterpopulaties. "Ze komen dus van alle kanten binnen."

Baars twijfelt er dan ook niet aan dat de otter zich in de komende jaren over de rest van de provincie gaat verspreiden. Sterker nog: dat is misschien al gebeurd. "In de Noordkop en West-Friesland hebben we nog geen sporen gevonden, maar dat wil niet zeggen dat daar geen otters zitten. Het zou me ook niet verbazen als ze daar wel al zitten. We hebben alleen nog geen sporen gevonden."

Otter is goed nieuws voor de natuur

Dat de otters zich hier vestigen, betekent dat het goed gaat met het water in onze omgeving, aldus de onderzoeker van de Zoogdiervereniging. "Een otter jaagt door middel van zicht, en dat kan alleen in schoon, helder water. Het betekent ook dat hier genoeg vis zit."

Daarnaast gaat de otter de strijd aan met invasieve exoten, zoals de Amerikaanse rivierkreeft. Die kreeften richten schade aan in de natuur door holletjes en tunnels in oevers of dijken te graven, waardoor die kunnen afbrokkelen. "Otters eten die kreeften massaal op. Ook filteren ze de zieke of zwakkere vissen eruit om als eerste op te jagen. De otter is een beetje de koning van het water."