Politie waarschuwt voor diefstal uit auto's in Heiloo en geeft tips om dit voorkomen

De politie roept inwoners op om bij verdachte situaties 112 te bellen. "Bijvoorbeeld als iemand veel interesse heeft voor een geparkeerde auto. Dan kun je 112 bellen. Dit nummer is voor spoed, dus ook als je getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal."

Tips om inbraak te voorkomen

Om diefstal uit voertuigen zoveel mogelijk te voorkomen heeft de politie een aantal tips.

- Doe de auto altijd op slot. Controleer of de auto echt op slot is.

- Laat het dashboardkastje open. Laat zien dat er niets van waarde te halen is.

- Laat je toch apparaten in de auto liggen? Schakel ze dan helemaal uit. Dieven kunnen laptops, tablets en telefoons aan de hand van het Bluetooth-signaal detecteren.

- Parkeer als het kan op een goed verlichte plek en in het zicht van omliggende huizen.