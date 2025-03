Overleden persoon gevonden in woning Hilversum • Gaslek door graafwerkzaamheden in woonwijk

21 minuten geleden

In een woning aan de Liebergerweg in Hilversum heeft de politie vanmiddag een overleden persoon aangetroffen. Hoe deze persoon om het leven is gekomen is niet bekend. De Forensische Opsporing doet onderzoek in het pand om een misdrijf uit te sluiten. Het zou volgens een woordvoerder van de politie gaan om een jong persoon.