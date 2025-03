Amsterdamse marathon gaat dit jaar toch niet door het centrum

Vroeger liepen deelnemers aan de marathon altijd een stuk het oude centrum, maar dat gebeurt al jaren niet meer. Het parcours loopt nu voor een groot deel door Zuid en gaat ook langs Oost, Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel.

Organisator Le Champion hoopte daar dit jaar, vanwege de 50e verjaardag van de marathon, verandering in te brengen. Het was de bedoeling dat de marathon dit jaar ook langs het Rokin en de Dam zou komen, maar die plannen worden dus doorgeschoven naar volgend jaar.

Capaciteit

Dat het dit jaar niet mogelijk is om de marathon door het centrum te laten lopen, heeft vooral met beveiliging te maken. Er zijn, onder meer vanwege de 750e verjaardag van Amsterdam en de terugkeer van Sail, veel meer evenementen dan in andere jaren.

"Nu lopen we eigenlijk tegen de maximale capaciteit van de gemeente en de hulpdiensten aan", zegt wedstrijddirecteur René Wit. "Dat maakte het onmogelijk om een marathon met een nieuw parcours te organiseren."

De organisatie begon in coronatijd al met het bedenken van een nieuw parcours, in de hoop de marathon in de toekomst aantrekkelijker te maken. "We hebben nu al een goed parcours, daar zijn we echt tevreden mee, maar we willen meer van de stad laten zien. Het was mooi geweest als dat dit jaar had gekund, maar ik zie het niet als een teleurstelling."

Het is de bedoeling dat het vernieuwde parcours na 2026 jaarlijks terugkeert.