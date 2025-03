Strengere regels voor vakantieverhuur in Amsterdam: maximaal 15 nachten per jaar

Geluidsoverlast, verkeersproblemen of afval op straat: het zijn een paar negatieve gevolgen van vakantieverhuur die bewoners kunnen ervaren. Meer dan dertig procent van de huishoudens in de wijken Burgwallen-Nieuwe Zijde, Grachtengordel-West, Grachtengordel-Zuid, Haarlemmerbuurt, Jordaan, Nieuwmarkt/Lastage, Weesperbuurt/Plantage en de Weteringschans ervaart zulk soort overlast. Dat is reden voor de gemeente om het maximumaantal verhuurdagen per jaar hier nog verder aan te scherpen.

Omdat deze wijken samen meer dan tachtig procent van stadsdeel Centrum vormen, geldt de maatregel straks in het hele stadsdeel, dus ook in de Burgwallen-Oude Zijde en Oostelijke Eilanden/Kadijken.

Escaleren

De gemeente is als sinds 2014 bezig om de vakantieverhuur aan banden te leggen, omdat deze vorm van accommodatie de leefbaarheid in de stad niet overal ten goede komt. Eerder werd in de hele stad al een meldplicht, een vergunningplicht én een registratieplicht voor vakantieverhuur ingevoerd, wat inhoudt dat Amsterdammers een vergunning en registratienummer moeten hebben om hun woning te verhuren. Het maximaal aantal verhuurdagen per jaar was al van zestig naar dertig aangescherpt.

De gemeente volgt met deze maatregelen een stappenplan ('escalatieladder'): elke keer als een meting een grenswaarde overschrijdt, gaan ze een stap verder in hun beleid. De volgende en laatste maatregel die de gemeente nog achter de hand heeft is een tijdelijke verhuurstop. Als er bij de volgende meting in wijken nog steeds meer dan dertig procent van de huishoudens last heeft van vakantieverhuur, zal deze in die betreffende wijken worden ingevoerd.