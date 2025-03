Walid C.A. (22) die buurvrouw doodstak in Noord, is 'volledig ontoerekeningsvatbaar'

Het was vandaag de eerste keer dat de verdachte fysiek in de rechtbank verscheen. Bij een eerdere zitting was hij via een online verbinding aanwezig. C.A. heeft inmiddels bekend dat hij de dader is, maar zegt ook dat hij zich niet goed kan herinneren wat er precies gebeurd is.

'Onverwacht advies'

C.A. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum, waar deskundigen hebben geconstateerd dat hij een manisch psychotische stoornis heeft en daarom volledig ontoerekeningsvatbaar zou moeten worden verklaard. Zij adviseren daarom een tbs-maatregel met voorwaarden, wat inhoudt dat hij geen celstraf zou krijgen.

De officier van justitie noemde het een 'onverwacht advies'. De reclassering schrijft naar aanleiding hiervan een rapport, als dat klaar is wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Dat is naar verwachting op 5 juni.