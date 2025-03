Bewoner beleeft helse nacht als hij woning in vlammen ziet opgaan: "Ben alles kwijt"

Het is weer rustig in de Diaconiestraat in Den Helder na de grote brand van vannacht. Het rijtjeshuis kan als verloren worden beschouwd. Het pand is afgezet met grote hekken, de deur- en raamkozijnen zijn dichtgetimmerd met hout. "Het dak is ook weggehaald door de brandweer zodat ze goed bij de laatste brandhaarden konden blussen", vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

De twee bewoners van de naastgelegen huizen zijn nog niet terug naar hun woning. Af en toe komt een buurtbewoner even poolshoogte nemen. Ook de eigenaar komt de volgende ochtend al vroeg kijken wat er nog over is van zijn woning. "Ik werd wakker van de brand en ben zo snel mogelijk het huis uitgegaan en buren gaan waarschuwen", vertelt de man, die liever anoniem blijft.

Buurt werd wakker

De brand is in de straat dan ook niet onopgemerkt gebleven. "Wat een takkeherrie, wie is er nou cement aan het storten midden in de nacht", dacht Betty, die een paar huizen verderop woont. Ze keek nog even uit het raam, maar had niet door dat een paar huizen verderop een woning volledig aan het afbranden was. "Toen heb ik mijn oordoppen ingedaan en ben ik verder gaan slapen."

Overbuurvrouw Marloes had afgelopen nacht wel meteen door dat het foute boel was. "Ik hoorde een paar knallen en een hoop geschreeuw. Toen werd ik wakker, keek op mijn telefoon en rook een brandlucht. Daarna zag ik buiten de vlammen", vertelt ze. Ze maakte haar man en dochter wakker en verliet direct de woning.

