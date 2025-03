Grote brand geblust in rijtjeshuis Den Helder, naastgelegen woningen ontruimd

De eerste melding van het vuur werd om 2.18 uur gedaan. Al snel schaalde de brandweer op en waren ze met meerdere blusvoertuigen aanwezig.

Het vuur was begonnen op de begane grond, maar was vervolgens doorgeslagen naar de bovenetage. De bewoners die rook ingeademd hebben zijn nagekeken door ambulancepersoneel.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio heeft buurtbewoners gewaarschuwd voor de rook in de omgeving.

Drone van omstander ingezet

Vanwege de smalle straat kon een hoogwerker van de brandweer niet worden ingezet. Een omstander heeft voor de veiligheidsregio dronebeelden gemaakt, zodat de brandweer de omvang van het vuur in kaart kon krijgen.

Ruim 2,5 uur na de eerste melding van de brand had de brandweer de brand onder controle. In het pand moesten sloopwerkzaamheden worden gedaan om bij de laatste brandhaarden te kunnen komen. De bewoner en bewoners van twee naastgelegen panden hebben de nacht elders moeten doorbrengen.

IJzerdeeltjes in het water

De veiligheidsregio heeft bewoners uit dezelfde wijk (stadscentrum binnen de Linie-Oost) gewaarschuwd voor bruin water uit de kraan. "Dit komt door ijzerdeeltjes die vrijgekomen zijn. Het advies is om het water te laten doorlopen totdat het niet meer bruin is." Volgens de veiligheidsregio is het water wel veilig om te drinken.