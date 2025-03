NH Sport is in het Volendams Museum op zoek naar FC Volendam

Dit weekend heeft het museum een nieuwe expositie over schilder Maurice Sijs geopend. "We willen hierna een expositie over sport, want daar hebben we natuurlijk genoeg van. We zijn hofleverancier van het Nederlands elftal en dat voor zo'n klein dorpje. Wat wil je nog meer?"

Verder in deze tv-uitzending een samenvatting van de halve finale in de basketbalbeker tussen de vrouwen van Den Helder Suns en het Haarlemse Triple ThreaT.

Dilemma's

En je maakt kennis met Janno Botman. De schaatser uit Andijk komt deze week in actie op de WK afstanden in het Noorse Hamar. Best wel verrassend, want hij plaatste zich na een kwakkelseizoen op de NK afstanden voor de 500 meter en de teamsprint. NH Sport legt hem een aantal dilemma's voor.

