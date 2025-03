Non-binaire Remi (21) maakt unieke overstap als turner op nationaal niveau

Hoewel Remi (21) aan meerdere NK's meedeed, is Remi nog wat onwennig op het voltige-toestel. Dat is niet gek, want voltige - net als de ringen en de rekstok - is een onderdeel dat bij turnen alleen door de heren wordt beoefend. "Hier moet ik nog een beetje tijd in steken, maar dat komt wel", lacht Remi.

Remi is non-binair en dat betekent dat je je geen jongen, maar ook geen meisje voelt. Remi wordt dus ook graag met 'die' aangesproken in plaats van 'hij' of 'zij'.

Er niet bij horen

Remi turnt als sinds diens vierde met de meiden en deed mee aan meerdere Nederlandse kampioenschappen. "In het begin vond ik het geweldig. Ik keek naar de meiden op en vond al die glitteroutfits prachtig. Maar toen ik er een paar jaar geleden achter kwam dat ik me eigenlijk geen meisje meer voelde, kreeg ik er veel moeite mee. Ik zie er anders uit en ik voel de blikken dat ik er gewoon niet bij hoor. Dat vond ik soms verdrietig. Vooral tijdens wedstrijden."

Vorige maand hoorde Remi dat die voortaan op wedstrijden en trainingen mee mag doen met de heren. "Veel mensen reageren positief dat ik de eerste persoon ben die die stap maakt. Maar veel mensen zeggen ook: 'Leuk hoor, maar als het andersom was geweest, was het oneerlijk. Dat vind ik een moeilijke opmerking. Alsof mannen per definitie beter zijn als ze bij de vrouwen meedoen. Het gaat ook om lenigheid, kracht en sierlijkheid. Dat verschilt bij iedereen. Daarnaast moet je bij het turnen nieuwe onderdelen leren. Dat lijkt me geen voordeel."