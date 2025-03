Plankgas naar de plee: automobilist scheurt met 200 km/u over A4

Nadat de man zijn rijbewijs had overhandigd, mocht hij alsnog zijn behoefte doen. Zijn rijbewijs krijgt hij voorlopig niet terug. Binnen tien dagen beslist het Openbaar Ministerie of de hoge nood van de bestuurder genoeg reden was om zich dusdanig te haasten en daarmee andere weggebruikers mogelijk in gevaar te brengen.