Stormloop bij legerdumpwinkel, zo stel je het beste noodpakket samen

Sinds het moment dat president Trump werd verkozen in de Verenigde Staten is het eigenlijk al een stuk drukker in de winkel, vertelt eigenaar Margaret Cappon. "Hier verkoop ik er nu bijvoorbeeld vijftig per week van", vertelt ze als ze een reddingsdeken laat zien. "Voorheen waren dat er vijf."

Drie dagen zonder hulp

Het kabinet roept Nederlanders op zich beter voor te bereiden op noodsituaties. Het advies? Zorg ervoor dat je minstens 72 uur zelfstandig kunt overbruggen zonder hulp van buitenaf, bijvoorbeeld bij een stroomstoring.

Op de website van de Rijksoverheid staat een lijst met essentiële benodigdheden voor noodsituaties. Daarop staan onder meer flessen water, een zaklamp, houdbaar voedsel, contant geld en een fluitje om hulpdiensten te alarmeren.

"Hier heb ik ook een ontzettende run op", zegt Coppen terwijl ze een plastuit voor vrouwen uit de schappen pakt. Voor klanten die niet weten waar ze moeten beginnen, heeft ze een handig advies: een zaklamp, waterfilter, lucifers – en vooral een gaspitje. Al deze spullen in een stevige rugtas, en je bent volgens de winkeleigenaar in een handomdraai voorbereid op een noodsituatie.

Zorgen op straat

Op straat in IJmuiden lijkt de bezorgdheid nog mee te vallen. "Ik geloof niet dat het zo erg uit de hand gaat lopen", zegt een voorbijganger nuchter. "Maar ik heb wel altijd houdbaar eten in huis."

Voor de supermarkt laat een vrouw weten dat ze zich nog geen grote zorgen maakt. "Maar misschien zou ik dat eigenlijk wel meer moeten doen", geeft ze toe. Toch is ze al begonnen met het samenstellen van een noodpakket. "Het is altijd handig om het in huis te hebben."

Haar pakket bevat inmiddels een radio op batterijen, een speciale powerbank, ingeblikte groenten, water en hondenvoer. "Ik moet alleen nog wat kaarsen en een fluitje", voegt ze eraan toe.