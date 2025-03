Poes die meereisde met bloembollen herenigd met dolblije baasjes

Verkoopmanager Iwona Andruszkiewicz deed via NH een oproep aan de baasjes om zich te melden. Zij was donderdag aan het werk op de veiling toen een paar collega's met een poes het kantoor binnenkwamen. Die hadden het dier aangetroffen tussen de bloembollen die de chauffeur eerder op de dag op verschillende adressen had opgepikt.

Het nabellen van de adressen leverde in eerste instantie niets op, maar toen Iwona vandaag nog een keer iedereen afbelde, had ze beet. De poes blijkt Murka te heten en was ingestapt toen de vrachtwagen bloemen oppikte bij een bedrijf in Voorhout. Ze was pas vier maanden bij het gezin dat in Amstelveen woont en - ironisch genoeg - zelf uit Oekraïne komt.

Dochter miste haar

"Dochter Sofia miste haar erg en is enorm blij dat ze gevonden is", vertelt Iwona aan NH Nieuws. Ook Sofia's ouders waren dolblij toen ze de poes gisteravond weer in hun armen sloten.

Om er zeker van te zijn dat de lapjeskat niet door een vreemde werd opgehaald, hield Iwona één opvallend detail over de kat geheim. "Ze droeg een bijzonder bandje", geeft ze nu prijs. "Dat vertelden de eigenaren direct, dus ik weet het zeker."

Iwona is blij met de goede afloop, maar vindt het stiekem wel een beetje jammer dat de harige logee haar huis gaat verlaten. Het beestje heeft haar hart gestolen. "Met pijn in mijn hartje liet ik ze naar huis gaan."