Miljoenenjachtchaos in Purmerend: ‘Ik was door het dolle’

Het was een lange feestnacht voor buurman Frans Hoekman. "Vanmorgen om half vijf gingen we ons bed in", lacht Frans. "Het was één groot feest, nog steeds. Je weet dat het is gebeurd, maar je gelooft het nog steeds niet."

De winnaar van 109.615 euro kan het nog steeds niet geloven. De cheque staat pontificaal op zijn keukentafel. "Wil je de andere winnaars ook even spreken?", vraagt Frans. "Wacht, ik bel wel even!"

Binnen de kortste keren is het gezellig druk in zijn huis met opgetogen buren die cheques in hun handen hebben. Mevrouw Bea Ramsmoedj en haar man Bhajo zijn de grootste winnaars van de buurt: bij elkaar opgeteld winnen ze 548.076 euro.

Buurman Frans had het niet meer

Terug naar gisteravond. Presentator Winston probeert terwijl hij live op televisie is verwoed mevrouw Bea Ramsmoedj te pakken te krijgen. Hij treft haar schaars geklede schoondochter Stacey aan. Dan hoort de kijker buurman Frans roepen op de achtergrond. "Hoe is het mogelijk!? Jeetje. Ik ben er doodziek van!"

En als hij van Winston hoort dat hij mogelijk ook wint, kan hij het niet geloven: "NEE?!?". "Ja, ik was een beetje door het dolle", grijnst Frans nu. "Maar ik wist nog steeds niet of ik ook wat gewonnen had. Ik was al blij dat hij wat gewonnen had", knikt hij naar z'n buurman. Dan komt Winston met het verlossende woord: ook Frans heeft een prijs. "Het is nog steeds een film. We geloven het allebei nog steeds niet."

