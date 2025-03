78e Vissersderby met swingend Telstar tegen sterk bewapend FC Volendam

Telstar wil zich dit jaar plaatsen voor de play-offs en dat is dan ook wel een gespreksonderwerp in de kleedkamer van Telstar. "Wij zijn er wel mee bezig", geeft Mees Kaandorp aan. De aanvaller van Telstar weet dat de huidige 7e plek nog geen reden tot juichen geeft. "Op dit moment staat FC Den Bosch op plek acht, maar die hebben een periodetitel. In dat geval moet je echt zevende worden."