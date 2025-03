UvA-student Luo Shengmen al twee weken vermist: "We willen alles doen om hem te vinden"

De Chinese jongen is bezig met de masterstudie Logics. Hij zit in zijn eerste jaar van de twee jaar dat de masteropleiding duurt. Op zondag 23 februari is hij voor het laatst thuis gezien op de Poeldijkstraat. Medestudenten merkten op dat hij al even niet meer op de universiteit kwam en lichtten medebewoners uit zijn flat in.

Zijn buren trokken aan de bel bij de Universiteit van Amsterdam (UvA). Een woordvoerder van de universiteit: "Wij zijn toen in contact gekomen met De Key, de corporatie die de woning van Luo beheert. De woningcorporatie heeft zijn voordeursleutel uitgelezen en hij is het gebouw inderdaad niet meer in of uit gegaan."

Familie uit China

De UvA besluit op dat moment contact op te nemen met zijn familie. "Wie weet ging hij wel op vakantie naar China, dat kan natuurlijk best", aldus een woordvoerder van de UvA. Inmiddels is zijn familie - zijn ouders en een oom - in Nederland.: "We willen alles doen om hem te vinden", laat zijn oom weten.

De recherche heeft de vermissing inmiddels in onderzoek en heeft de zaak als urgent bestempeld. De politie neemt de zaak serieus en heeft inmiddels ook met medestudenten van Luo gesproken. Via sociale media is een oproep verspreid om naar Luo te zoeken en de politie te bellen als mensen iets zien, horen of weten.