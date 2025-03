N248 bij Middenmeer weer open na dodelijk ongeluk

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie was vanmiddag aanwezig om onderzoek te doen naar de aanrijding met onder meer een drone en een helikopter.

De aanrijding gebeurde vanmiddag rond 13.30 uur. Bij het ongeval zijn een personenauto en een vrachtwagen frontaal op elkaar gebotst. De bestuurder van de auto, een man uit de gemeente Hollands Kroon, kwam daarbij om het leven. De bestuurder van de vrachtwagen is meegenomen naar het politiebureau. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en ook een traumahelikopter verleende bijstand.

Weg urenlang dicht

Op beelden van het ongeluk is zien hoe de auto zwaar in de kreukels ligt in een weiland. De weg ligt bezaaid met glas en brokstukken. Ook is er diesel gelekt. De voorkant van de vrachtwagen is door de aanrijding zwaar beschadigd geraakt.

De N248 bij Middenmeer was door het ongeluk urenlang afgesloten voor verkeer. Om 20.00 uur liet een woordvoerder van de provincie weten dat de weg weer open is.