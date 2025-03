Portemonnee uit 1975 gevonden bij verbouwing: "Ma, gezellige paasdagen, groet Cor en Tiny"

Bart is wel wat gewend als het gaat om verdwenen voorwerpen achter de muren van oude gebouwen zo zegt hij: "We vinden wel eens half opgedronken bierflesjes of oude bierkratten, maar zoiets hebben we nog nooit gevonden."

In de portemonnee zit onder meer wat kleingeld, twee postzegels, een knoop, een bonnetje, een kalendertje van 1975 en twee pasfoto'. En daarnaast een handgeschreven briefje. Hier staat een tekst van Cor en Tiny: "Ma, gezellige paasdagen, neem maar een extra borrel".

De portemonnee lag op een plek waar je niet zomaar bij kan. Niet gek volgens Bart: "Je legt even wat neer en de volgende metselt er een muurtje overheen. Zo ben ik ook wel wat dingen kwijt geraakt".