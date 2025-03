Geredde bavianen Babi en Klein vinden nieuw thuis in dierenpark Tuitjenhorn

Moeder Babi en haar kindje Klein vermaken zich prima in de voorjaarszon in hun nieuwe verblijf. Daar zitten ze nu met acht andere bavianen. De introductie in zo'n groep gaat altijd kalm aan. Iedereen moet eerst even wennen aan elkaar, vertelt dierenverzorger Bas Kolenberg van dierenpark Blanckendaell.

"Ze zijn eerst een tijd in een eigen verblijf geweest waar ze de andere bavianen al konden zien. Daarna hebben we ze, nog met gaas er tussen, kennis laten maken. En pas dan gaan de dieren ook echt bij elkaar. De dierenverzorgers van Stichting AAP hebben ons daarbij ook geholpen."

Verbod shows wilde dieren

Vorig jaar maart nam Stichting AAP baviaan Babi over van de 90-jarige eigenaar van het Franse circus. Zijn leeftijd en het feit dat Frankrijk shows met wilde dieren gaat verbieden, hadden hem over de streep getrokken. Eenmaal in de opvang kwam er een verrassing: Babi was zwanger. In april beviel ze. Haar baby werd vernoemd naar Joost Klein, die toen naar het songfestival ging.

