Hilversumse winkeliers geïrriteerd: winkels gedwongen dicht door stroomuitval

Monty Grieving zit met een collega op zijn lege terras. De eigenaar van koffietent Sees ging vanochtend om 8.30 open, maar moest een uur later noodgedwongen sluiten nadat de stroom uitviel. Op zijn deur hangt een briefje: 'Wegens stroomstoring tijdelijk gesloten! Excuses, Team Sees.' Ook bij andere zaken hangt zo'n briefje voor de deur.

Maar het terras van bakkerij Joost & Brood - schuin tegenover Sees - zit nagenoeg vol. Daar hebben ze vooralsnog geen last van de stroomstoring gehad. De Kruidvat twee panden ernaast heeft slechts een uurtje zonder stroom gezeten. Stomerij De Gijsbrecht - tegenover de drogist - heeft er helemaal geen last van. Het lijkt volledig willekeurig waar de stroomstoring toeslaat.

Aankondiging

Vorige week maandag kregen de ondernemers een brief van Liander. Daarin stond dat de netbeheerder vandaag onderhoud zou gaan doen aan het stroomnetwerk. Van 8.30 uur tot zeker 16.30 uur zou er geen stroom zijn, maar hoelang dat zou duren en welke zaken er precies getroffen zouden worden hangt af van wat er tijdens het onderhoud wordt aangetroffen.

De netbeheerder adviseerde de ondernemers in de brief om zelf voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals het huren van noodstroomvoorziening. De kosten zijn voor de ondernemers zelf.

Willekeur en irritatie

De werkzaamheden zorgen vandaag voor irritatie op de Gijsbrecht. Voor veel van hen kwam de aankondiging naar eigen zeggen te laat om noodmaatregelen te nemen. Grieving heeft een uur kunnen werken toen de stroom uitviel. Vanuit zijn andere zaak in Amsterdam heeft hij een los pinapparaat meegenomen voor de zekerheid.

Hij kon ook een dieselaggregaat regelen voor noodstroom, maar heeft dat uiteindelijk niet gedaan. "Zo'n ding maakt veel geluid en stinkt. Daarbij is het niet de moeite waard als ik uiteindelijk maar een uur zonder stroom zit."

Na het middaguur springt de stroom bij zijn koffietent weer aan. Maar blij is Grieving er niet mee. "Als ik nu open ga en over een uur de stroom er weer afgaat, heeft het weinig zin om mijn deuren te openen."

Trung Le van stomerij De Gijsbrecht is daarentegen behoorlijk vrolijk. Hij heeft vooralsnog helemaal geen last van stroomuitval. Hij is vanochtend extra vroeg naar de zaak gekomen om alvast wat werk te doen in het geval dat de stroomuitval ook bij hem toe zou slaan.

In de tussentijd zijn meerdere medewerkers van Liander bezig met de elektriciteit. Vier busjes van de netbeheerder staan om de hoek van de Gijsbrecht, op de Neuweg.

Meerdere kabels

De woordvoerder van Liander laat weten dat de willekeur van stroomuitval komt door de vele kabels die vanuit de de transformatorhuisjes naar de winkelpanden lopen. De kabels voorzien verschillende panden door de Gijsbrecht van stroom. Wanneer er aan één kabels gewerkt wordt kan de ene zaak er last van hebben, terwijl de buurman geen probleem ervaart.

Ook laat de woordvoerder weten dat ze snap dat één week van tevoren als kortdag wordt ervaren. Waarom het niet eerder kon is onduidelijk, maar ze laat wel weten het wettelijk verplicht is om dit soort werkzaamheden minimaal drie dagen van tevoren te laten weten.