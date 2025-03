Motor brandt uit in Haarlem • Auto te water bij Buitenkaag

53 minuten geleden

Een motorfiets is vanavond uitgebrand op de Camera Obscuraweg in Haarlem. Dat gebeurde rond 21.30 uur. Vermoedelijk is het voertuig in brand gevlogen na een ongeluk. Een woordvoerder van de politie kan dat alleen niet bevestigen. Bij het ongeluk waren mogelijk nog twee andere voertuigen betrokken. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend.