Bewoners blussen vuur in garagebox • Woning flink beschadigd na brand

12.55 uur

Bewoners van een flat in de Hoofddorpse wijk Graan voor Visch hebben gisteravond eigenhandig een brand in een garagebox geblust. Een bovenliggende woning liep schade op.

De politie gaat niet uit van brandstichting, maar nam wel een aantal lachgasflessen in beslag die in de box lagen. "Aangezien daar geen slagroomfabriek is gevestigd, gaan we onderzoeken van wie die flessen zijn", vertelt een woordvoerder van de politie. Bij de brand vielen geen gewonden.