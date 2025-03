Auto te water bij Buitenkaag• Drugslab gevonden in woning Haarlem, man opgepakt

17.21 uur

Bij een eenzijdig ongeval is een automobilist de Ringvaart bij Buitenkaag ingereden. Hoe lang de bestuurder in het water heeft gelegen is niet duidelijk, duikers van de brandweer moesten hem uit het voertuig halen.



Eenmaal op de kant moest het slachtoffer worden gereanimeerd. Volgens een woordvoerder is zijn toestand 'zeer zorgwekkend'. Inmiddels ligt hij in het ziekenhuis op de intensive care. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd, maar sluit een botsing met een andere auto uit.