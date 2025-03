Komende weekends grote verkeershinder door afsluiting A4

Na deze twee weekendafsluitingen is het niet gedaan met de hinder. ''We hebben voor het project Zuidasdok nog diverse weekendafsluitingen dit jaar. Zo sluiten we we met Hemelvaart de A10 West af in noordelijke richting en sluiten we de A10 Zuid richting Amersfoort af tussen 26 juni en 12 juli. Dit levert veel hinder op'', zei verkeersmanager Jaap Buitink in januari tegen AT5. Hij raadt automobilisten aan om voor vertrek goed de route te checken.