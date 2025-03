'Tweede Wereldoorlog-granaat' in woonwijk blijkt stuk staal

Na onderzoek door de bommenexpert en verklaringen van de vinders bleek dat het niet om een explosief, maar 'gewoon' om een stuk staal.

"We zijn superblij dat deze mensen gebeld hebben", zegt de politiewoordvoerder over het loze alarm. "Alleen zo hebben we kunnen vaststellen dat het geen bom was."

Hoe en op welke manier het voorwerp terecht is gekomen in de Bergense woonwijk, is nog een raadsel.