Gemeente brengt verwilderde golfbaan in Naarderbos terug in oude staat

De golfbaan, die jaren geleden dichtging en sindsdien verwilderde, is sinds 2024 eigendom van de gemeente.

"Wat we belangrijk vinden, nu de gemeente weer eigenaar is van de baan, is om de contouren terug te brengen naar hoe de golfbaan oorspronkelijk bedoeld was", zegt wethouder Mark Marshall van de gemeente Gooise Meren.

Met de opknapbeurt zet de gemeente de volgende stap richting heropening van de baan.

Grote maaimachines zijn al sinds 20 februari bezig met verwijderen van overwoekerde struiken en hoog gras.

Jarenlang niks gedaan

En er is noodzaak, benadrukt Theo Kramer, projectmedewerker bij de gemeente: "Er is jarenlang niks aan gedaan. We zijn nu bezig met het wegwerken van het achterstallig onderhoud. Dat is belangrijk om de contouren van de golfbaan weer in beeld te brengen. Dat doen we met een klepelmaaier en een bosklepelmaaier."

Naast het maaien van het terrein onderzoekt de gemeente ook nog of de beregeningsinstallatie het nog doet.

Tegelijkertijd bereidt de gemeente het plan met voorwaarden voor de exploitatie voor. "Het blijft een golfbaan", aldus de wethouder.

"We willen de baan terugbrengen zoals ‘ie was. We stellen een tweede clubgebouw voor en een strandpaviljoen. Daar moeten we verder over in gesprek met de raad."

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden is het gebied afgesloten voor wandelaars, mountainbikers en hondenuitlaters.