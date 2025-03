De Zaan grijpt naast finaleplek Challenger Cup: "Zaibas was helaas het betere team"

"We waren eigenlijk vier doelpunten beter in Amsterdam, maar we hebben onszelf niet beloond", vervolgt Janssen. "We kwamen daardoor in deze uitwedstrijd tekort tegen een fysiek sterke ploeg. Na het gelijkspel van vorige week hadden we er nog alle vertrouwen in, maar het is gebleken dat Zaibas het betere team is. Ik spreek namens mijn collega's als ik het heb over een baalgevoel."

Janssen kroonde zich nog wel tot topscorer tot vier treffers, maar dat kon hem gestolen worden. "Het komt ook vaak genoeg voor dat ik nul punten maak. Het liefst win ik wedstrijden en dat er door anderen wordt gescoord dan zoals het nu is gegaan. Dat ik vier keer scoor en we met lege handen blijven."

Seizoen nog niet verloren

In korte tijd hebben de mannen van ZV De Zaan de bekerfinale verloren van Donk en de halve finales van de Challenger Cup. Toch vreest Janssen niet dat zijn team aan het eind van het seizoen met lege handen zal staan. "Ik wil niet te veel op de zaken vooruit lopen. De bekerfinale en deze halve finales zijn twee aparte verhalen. Dat doet in mijn ogen niks af van het feit dat we nog veel kansen hebben om de competitie te winnen", blijft de waterpoloër strijdlustig.

De jacht op de titel begint komende zaterdag voor ZV De Zaan in eigen huis tegen Barendrecht.