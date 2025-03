Voor de neus van de koning pakken Vloon en Schilder goud: "Dat is toch niet normaal?!"

De wedstrijd van Vloon kende een bijzonder verloop. Op een hoogte van 5,70 meter leek hij vast te lopen, maar in de laatste poging sprong hij er alsnog overheen. Vervolgens ging hij overtuigend over de volgende hoogtes en sprong hij ook 5,90 meter. De hoogte van 5,95 meter mislukte drie keer en daarna zat Vloon in de wachtkamer.

De Griek Emmanouíl Karalís sprong dezelfde hoogte als Vloon en vervolgens legde Sondre Guttormsende lat op 6 meter, maar hij kwam daar niet overheen. Vloon en Karalís kozen ervoor om het goud te delen. "Ik ging uit m'n dak", zegt Vloon.

Recordafstand Schilder

Ook voor Jessica Schilder was het een succesvol toernooi. De kogelstootster uit Volendam zette met haar eerste stoot gelijk de toon in de finale. Met 19,97 meter had ze meteen de leiding. Haar verste stoot was 20,69 meter en daarmee werd hij persoonlijk record flink verbeterd. "Ik had het niet verwacht", glundert Schilder. "Je ziet de kogel landen en je kijkt de andere kant op en de koning zit naar je te kijken. Dat is toch niet normaal."

Schilder werkte de wedstrijd voor de neus van koning Willem-Alexander af, die op de eerste rij zat. "Ik schrok ervan", zegt Schilder over de bijzondere toeschouwer. "Prachtig om het zo mee te maken."