Ajax wint ook in Zwolle, maar ziet Brobbey geblesseerd uitvallen

Ajax startte in Zwolle met Matheus onder de lat op de plek van de geblesseerde Remko Pasveer, net als vorig weekend in Almere. Donderdag tegen Eintracht Frankfurt was Jay Gorter nog de vervanger van Pasveer, dat had ermee te maken dat Matheus niet is ingeschreven voor Europese wedstrijden. Verder in de basis geen Jordan Henderson. Davy Klaassen was er helemaal niet bij in Zwolle vandaag, omdat zijn vrouw op het punt staat om te bevallen van hun eerste kindje.

Brobbey valt al snel uit

Het moment waarbij Brobbey geblesseerd raakte, gebeurde al na enkele minuten voetballen. De spits landde ongelukkig na een luchtduel en bleef daarna op het gras liggen. Hij probeerde het nog wel even, om er vervolgens achter te komen dat het echt niet ging.

Na een kwartier werd hij vervangen door Bertrand Traoré. Niet een échte spits, wat wel aangeeft dat Ajax op dit moment problemen heeft op die positie. Wout Weghorst ligt er namelijk al een paar weken uit met een gebroken teen en het zal ook nog wel even duren voordat hij weer terug is. De ernst van de blessure van Brobbey is op dit moment nog onduidelijk.

Kansen voor rust

Vlak na die noodgedwongen wissel kwam Ajax met de schrik vrij toen Matheus een corner losliet, maar oud-Ajacied Olivier Aertssen volleerde de bal over. Daarna gebeurde er vrij lang bijzonder weinig.

Tot vijf minuten voor rust. Want in die paar minuten ontstonden er ineens redelijk wat kansen, zowel voor Ajax als voor PEC. Zo kapte Mika Godts van links naar binnen en schoot de bal op de handschoenen van PEC-keeper Jasper Schendelaar en kreeg Kian Fitz-Jim twee kansen om de 1-0 binnen te schieten. Ruststand: 0-0.

Penalty vanwege hands

Ook in het begin van de tweede helft ging het op en neer wat betreft kansen. Maar de grootste kans van allemaal kwam een kwartier na rust toen Ajax een penalty kreeg, nadat een schot van Kenneth Taylor werd geblokt door een Zwolse arm. Taylor nam de strafschop zelf en maakte geen fout: 0-1 Ajax.

PEC kwam zo'n twintig minuten voor tijd nog dicht bij een goal. Na een verloren duel van Jorthy Mokio kon Davy van den Berg schieten en dat deed hij heel aardig. Het schot van de middenvelder zeilde net over de goal van Matheus.

Gat weer acht punten

Daar bleef het voor de rest bij in Zwolle, waardoor Ajax voor de tiende keer op rij in de Eredivisie wist te winnen. Door de overwinning is het gat met nummer twee PSV weer acht punten. Eind deze maand staat de wedstrijd tussen Ajax en PSV in Eindhoven op het programma. Eerst wacht donderdag in Duitsland Eintracht Frankfurt. Ajax gaat proberen de 1-2 nederlaag van afgelopen week weg te poetsen. Drie dagen na Frankfurt komt AZ naar de Johan Cruijff Arena. Daarna wacht een vrij weekend voor Ajax vanwege en interlandbreak.