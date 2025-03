Farioli prijst z'n spelers na winst bij PEC: "Verleggen elke dag hun grenzen"

Ajax blijft namelijk maar winnen in de Eredivisie, dit keer werd het 0-1 in Zwolle tegen PEC. Zoals wel vaker de laatste weken ging dat niet bepaald soepel, maar ook nu leverde dat geen puntverlies op. Het gat met PSV is nu weer acht punten.

Brobbey

Een domper was het geblesseerd uitvallen van Brian Brobbey. Hoe ernstig die blessure is, is nog niet duidelijk. "Dat gaan we morgen checken", zegt Farioli. "Hij heeft een harde tik op zijn knie gekregen. Morgen en de komende dagen zien we hoe het verder gaat."