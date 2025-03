Russische schepen niet welkom op Sail deze zomer

Chris Janssen van Sail legt uit waarom er dit jaar geen Russische vlaggen te zien zijn op het IJ: "We zijn als maritiem evenement nauw verbonden met de Koninklijke Marine en we zijn niet blind voor wat er in de wereld gebeurt. Op dit moment past het uitnodigen van Russische schepen niet. En ik denk dat de mensen dat wel zullen begrijpen", vertelt hij.

Tijdens de laatste editie van SAIL in 2015 trok het evenement 2,3 miljoen bezoekers. Daarmee is Sail het grootste evenement van Nederland. Dit jaar varen zo'n achthonderd schepen uit binnen- en buitenland Amsterdam binnen op 20 augustus. Dat zijn alleen nog maar de genodigde schepen, de verwachting is dat er tijdens de intocht duizenden andere schepen en bootjes op het IJ mee zullen varen.