Topdrukte in Bloemendaal aan Zee op deze voorlopig laatste warme dag

IJsjes, een duik in de zee en rijen voor volle terrassen: voor wie niet beter weet, leek het vandaag hartje zomer op het strand van Bloemendaal. Komende week maakt de winter een comeback en dus trokken veel dagjesmensen vandaag richting het strand. "Deze dag pikken we even mee, hatsikidee", verwoordde een strandganger met zonnebril het gevoel in de kustplaats.