Wielrenner gewond na aanrijding op rotonde in Aalsmeer

"Het was een flinke klap", laat een woordvoerder van de politie weten. "De hele voorruit van de bus is aan diggelen. De wielrenner is gewond geraakt, maar was gelukkig aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht." De buschauffeur is heel erg geschrokken, maar raakte niet gewond. Ook de passagiers zijn ongedeerd.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Omdat het ongeluk op de busbaan gebeurde, kan het overige verkeer door blijven rijden. Het busvervoer loopt wel vertraging op.

Beruchte rotondes

Het ongeluk gebeurde vlakbij de rotonde aan de Van Cleeffkade, één van de beruchte rotondes van Aalsmeer, die loopt via de Burgemeester Kasteleinweg. Er gebeuren vaker ongelukken op de rotondes van de Burgemeester Kasteleinweg, die een paar jaar geleden is heringericht.

Bij vier van die rotondes rijdt de bus dwars over de rotonde, wat betekent dat fietsers en automobilisten soms voor een naderende bus moet stoppen. Fietsers mogen bovendien in beide richtingen gebruikmaken van de fietspaden rond de rotondes. Automobilisten die de rotonde op- of afrijden, moeten daarom rekening houden met verkeer van twee kanten.

Afgelopen jaar zijn er maatregelen genomen op de betreffende rotondes. Om duidelijker te maken welke wegen alleen voor bussen bedoeld zijn, zijn er onder andere meer busbaan-borden neergezet en is het woord lijnbus op de weg aangebracht.