Grote brand naast woonzorgcentrum in Heemstede onder controle, 15 bewoners geëvacueerd

De brandweer schaalde snel op naar zeer grote brand en was met veel voertuigen aanwezig. Om 13.20 uur liet een woordvoerder van de veiligheidsregio weten dat de brand uit was. "Er is veel rook en er wordt nog veel gecontroleerd", zegt hij. De veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten.

Een bewoner van het pand heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. "De politie onderzoekt de oorzaak van de brand", laat de woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

Zorgen om gezondheid

Via Burgernet werd het signalement van twee mannen verspreid die mogelijk betrokken zouden zijn bij de brand. De politie laat weten zich 'zorgen te maken over hun gezondheid'.

Het gaat om een licht getinte man van 40 jaar met donker haar en een klein baardje, hij draagt een zwarte heuptas bij zicht. De tweede man is ook licht getint en 40 jaar. Hij heeft een baardje met een snor en draagt een donker shirt en een lichtgekleurde broek.

